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مجازاة 57 طبيبا بـ "حميات الزقازيق" بالخصم من راتبهم لتغيبهم عن العمل

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مجازاة 57 طبيبا بـ "حميات الزقازيق" بالخصم من راتبهم لتغيبهم عن العمل مجازاة 57 طبيبا بـ "حميات الزقازيق" بالخصم من راتبهم لتغيبهم عن العمل
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ، مجازاة 57 طبيبا يمثلون قوة عمل مستشفى الحميات بالزقازيق ، بالخصم 3 أيام من راتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك لعدم تواجدهم بالمستشفى.

وقال بيان اعلامي ان محافظ الشرقية قام بزيارة مفاجئة اليوم لمستشفى الحميات بالزقازيق للتأكد من تواجد الأطباء وتقديم خدمة متميزة للمرضى وتبين من واقع سجل الحضور والانصراف تغيب 57 من العاملين بالمستشفى ما اضطر المحافظ لمجازاتهم وإحالتهم للشئون القانونية .

وتجول المحافظ داخل أقسام العلاج الاقتصادي والصيدلية والأشعة والكلى الصناعي ، وشدد على الاهتمام بنظافة المستشفى والتزام الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجية وتوافر الأدوية داخل صيدلية المستشفى ، وأشاد بطاقم التمريض ووصفهم بملائكة الرحمة .

كما قرر المحافظ مخاطبة وكيل وزارة الصحة لتوفير 2 ماكينة غسيل كلوى لخدمة المترددين على المستشفى ومعرفة مدى إمكانية توفير غرفة بكل مستشفى مركزى تخصص لمرضى فيروسB لتخفيف العبء على المرضى وتقليل نفقات الانتقال الى الزقازيق .

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مصر 365