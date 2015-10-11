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طلاب الإرهابية يطلقون الشماريخ بالزقازيق بعد تجديد حبس طالبة إخوانية

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طلاب الإرهابية يطلقون الشماريخ بالزقازيق بعد تجديد حبس طالبة إخوانية طلاب الإرهابية يطلقون الشماريخ بالزقازيق بعد تجديد حبس طالبة إخوانية
أطلق عدد من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية ، مساء اليوم الأحد ، الألعاب النارية والشماريخ وأشعلوا النيران ببعض إطارات السيارات، فى ميدان القومية، بدائرة قسم ثانى الزقازيق.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد إطلاق عدد من أعضاء جماعة الإخوان، الألعاب النارية والشماريخ بميدان القومية، وذلك بعد تجديد حبس الطالبة الإخوانية سارة مشعل التى تم القبض عليها منذ 5 أيام أثناء دخولها جامعة الزقازيق، وبحوزتها منشورات تحرض على العنف.

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مصر 365