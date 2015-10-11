أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن المنيا: 587 مقعد متحرك فى خدمة كبار السن خلال الانتخابات

Google+ Print
مدير أمن المنيا: 587 مقعد متحرك فى خدمة كبار السن خلال الانتخابات مدير أمن المنيا: 587 مقعد متحرك فى خدمة كبار السن خلال الانتخابات
طمأن اللواء حسن سيف الدين ، مدير أمن المنيا، المواطنين بالمحافظة على تأمينهم خلال العملية الانتخابية للبرلمان المقبل، وتابع:" رسالة للشارع المنياوى بطمأن كل أسرة وكل فرد، الأمن مفروض على كافة المحافظة.. توجه إلى المقار الانتخابية بكل أمن وأى خروج عن الشرعية وحالة الأمن سيقابل بكل وجه قانونى يمكن التعامل به ولن يسمح بأى خلل".

وأضاف "سيف الدين" خلال لقاء له بالتلفزيون المصرى، أن الوزارة وفرت 587 مقعد متحرك الحالات الصحية سيتم توزيعها على كافة المراكز الانتخابية لخدمة كبار السن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365