مدير أمن المنيا: 587 مقعد متحرك فى خدمة كبار السن خلال الانتخابات

طمأن اللواء حسن سيف الدين ، مدير أمن المنيا، المواطنين بالمحافظة على تأمينهم خلال العملية الانتخابية للبرلمان المقبل، وتابع:" رسالة للشارع المنياوى بطمأن كل أسرة وكل فرد، الأمن مفروض على كافة المحافظة.. توجه إلى المقار الانتخابية بكل أمن وأى خروج عن الشرعية وحالة الأمن سيقابل بكل وجه قانونى يمكن التعامل به ولن يسمح بأى خلل".

وأضاف "سيف الدين" خلال لقاء له بالتلفزيون المصرى، أن الوزارة وفرت 587 مقعد متحرك الحالات الصحية سيتم توزيعها على كافة المراكز الانتخابية لخدمة كبار السن.

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