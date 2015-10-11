ننشـر برنامج احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ42‎

أعلن ديوان عام محافظة السويس البرنامج الرسمى لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ42 والذى سيقام بحضور قائد الجيش الثالث وعدد من الوزراء وأبطال المقاومة الشعبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
الأربعاء 21 أكتوبر 2015
>افتتاح معرض الكتاب ( مركز شباب الأربعين ) 11 صباحا
>الشعلة لبدء الاحتفالات ( حديقة الخالدين ) 7 مساء
>أفتتاح معرض الراحل عاطف سالم وفرق الفنون ( قصر الثقافة ) 8 مساء
الخميس 22 أكتوبر 2015وضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري ( حديقة الخالدين ) 10 صباحا
>سباق الدرجات ( بور توفيق ) 11 صباحا
>مسيرة رياضية من الكورنيش من الصالة المغطاة 12 ظهرا
>اوبريت الربيع والحرب بمشاركة المطرب محمد حليم وايات نبيل ( قصر الثقافة ) 8 مساء
الجمعة 23 أكتوبر
>اداء شعائر صلاة الجمعة ( مسجد الغريب ) 12 ظهرا
>مباراة كرة القدم بين منتخب السويس وفريق الجيش الثالث ( ستاد السويس ) 2 و 45 دقيقة ظهرا
>مرور كرنفال الزهور 7 مساء
>عرض الثقافة بكورنيش السويس 8 مساء
السبت 24 أكتوبر 2015مراسم الاحتفال الشعبي والرسمي بالصالة الغطاة 11 ظهرا
>فقرات القوات الجوية 2 ظهرا
>مرور كرنفال الزهور 4 عصرا
>عرض الثقافة حدائق بور توفيق 7 مساء
>عرض السهام النارية 8 مساء
وفيما يلى برنامج الاحتفالات بعيد السويس القومى.
الأربعاء 21 أكتوبر 2015
>
>افتتاح معرض الكتاب ( مركز شباب الأربعين ) 11 صباحا
>الشعلة لبدء الاحتفالات ( حديقة الخالدين ) 7 مساء
>أفتتاح معرض الراحل عاطف سالم وفرق الفنون ( قصر الثقافة ) 8 مساء
الخميس 22 أكتوبر 2015وضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري ( حديقة الخالدين ) 10 صباحا
>
>سباق الدرجات ( بور توفيق ) 11 صباحا
>مسيرة رياضية من الكورنيش من الصالة المغطاة 12 ظهرا
>اوبريت الربيع والحرب بمشاركة المطرب محمد حليم وايات نبيل ( قصر الثقافة ) 8 مساء
الجمعة 23 أكتوبر
>
>اداء شعائر صلاة الجمعة ( مسجد الغريب ) 12 ظهرا
>مباراة كرة القدم بين منتخب السويس وفريق الجيش الثالث ( ستاد السويس ) 2 و 45 دقيقة ظهرا
>مرور كرنفال الزهور 7 مساء
>عرض الثقافة بكورنيش السويس 8 مساء
السبت 24 أكتوبر 2015مراسم الاحتفال الشعبي والرسمي بالصالة الغطاة 11 ظهرا
>
>فقرات القوات الجوية 2 ظهرا
>مرور كرنفال الزهور 4 عصرا
>عرض الثقافة حدائق بور توفيق 7 مساء
>عرض السهام النارية 8 مساء