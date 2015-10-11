ننشـر برنامج احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ42‎

أعلن ديوان عام محافظة السويس البرنامج الرسمى لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ42 والذى سيقام بحضور قائد الجيش الثالث وعدد من الوزراء وأبطال المقاومة الشعبية.

وفيما يلى برنامج الاحتفالات بعيد السويس القومى.

الأربعاء 21 أكتوبر 2015

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الخميس 22 أكتوبر 2015

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الجمعة 23 أكتوبر

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السبت 24 أكتوبر 2015

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