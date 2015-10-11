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ننشـر برنامج احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ42‎

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ننشـر برنامج احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ42‎ ننشـر برنامج احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ42‎
أعلن ديوان عام محافظة السويس البرنامج الرسمى لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ42 والذى سيقام بحضور قائد الجيش الثالث وعدد من الوزراء وأبطال المقاومة الشعبية.

وفيما يلى برنامج الاحتفالات بعيد السويس القومى.

الأربعاء 21 أكتوبر 2015
>


>افتتاح معرض الكتاب ( مركز شباب الأربعين ) 11 صباحا
>الشعلة لبدء الاحتفالات ( حديقة الخالدين ) 7 مساء
>أفتتاح معرض الراحل عاطف سالم وفرق الفنون ( قصر الثقافة ) 8 مساء

الخميس 22 أكتوبر 2015
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وضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري ( حديقة الخالدين ) 10 صباحا
>سباق الدرجات ( بور توفيق ) 11 صباحا
>مسيرة رياضية من الكورنيش من الصالة المغطاة 12 ظهرا
>اوبريت الربيع والحرب بمشاركة المطرب محمد حليم وايات نبيل ( قصر الثقافة ) 8 مساء

الجمعة 23 أكتوبر
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>اداء شعائر صلاة الجمعة ( مسجد الغريب ) 12 ظهرا
>مباراة كرة القدم بين منتخب السويس وفريق الجيش الثالث ( السويس ) 2 و 45 دقيقة ظهرا
>مرور كرنفال الزهور 7 مساء
>عرض الثقافة بكورنيش السويس 8 مساء

السبت 24 أكتوبر 2015
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مراسم الاحتفال الشعبي والرسمي بالصالة الغطاة 11 ظهرا
>فقرات القوات الجوية 2 ظهرا
>مرور كرنفال الزهور 4 عصرا
>عرض الثقافة حدائق بور توفيق 7 مساء
>عرض السهام النارية 8 مساء

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مصر 365

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