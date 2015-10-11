مافيا من ملاك مراكب الصيد بكفر الشيخ وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. تورط 9 من أصحابها فى وفاة 49 من المصريين والسوريين والعراقيين والسودانيين خلال 77 يومًا فى 4 حوادث متفرقة

كشفت واقعة غرق 12 من السوريين والعراقيين بينهم أطفال وسيدة وإنقاذ 25 آخرين أمس من مياه البحر المتوسط قرابة شواطئ كفر الشيخ، عن وجود مافيا من ملاك وأصحاب مراكب الصيد بمناطق بر بحرى وأبو صالح والشهابية وبرج البرلس وبرج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى مجموعات من السماسرة المتورطين فى الهجرة غير الشرعية من محافظات الدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط يتفقون مع أصحاب المراكب فى قرى البرلس على تسفيرهم إلى الخارج عبر بيع المراكب القديمة أوالاتفاق معهم على مبالغ لنقل الراغبين إلى السواحل الليبية أو الإيطالية والعودة بالمراكب.



>وخلال 77 يومًا وقعت 4 حوادث غرق لمراكب هجرة غير شرعية راح ضحيتها أكثر من 50 من المصريين والسوريين والعراقيين والسودانيين، ما دفع الأجهزة الأمنية لإجراء تحقيقات موسعة فى هذه الحوادث المتكررة بشكل لافت للنظر خلال الفترة الأخيرة.

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>المفاجأة كانت فى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت بعد التحقيقات تورط 9 من أصحاب المراكب فى مناطق بر بحرى وأبو صالح والشهابية وبرج البرلس وبرج مغيزل فى عمليات الهجرة غير الشرعية.

وبعد التحقيقات مع أصحاب المراكب المتورطة إحالتهم الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة والتى قررت حبسهم 4 أيام وتجديد حبس بعضهم 15 يومًا و45 يومًا آخرين، وجارٍ التحقيق معهم ومن المتوقع حصولهم على عقوبات جنائية كبيرة.

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>الغريب فى الأمر كان خلال التحقيق باكتشاف عدد كبير من سماسرة الهجرة غير الشرعية يستخدمون أسماء وهمية كما يستخدمون وسائل اتصالات غير مسجلة بأسمائهم الحقيقية، لكن حتى الآن ما زالت التحقيقات والتحريات قائمة من قبل الأجهزة الأمنية لضبط هؤلاء.

وكشفت التحريات والتحقيقات مع الذين تم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين سواء المصريين أو غيرهم عدم اعترافهم على السماسرة خوفًا منهم وأملا فى استرداد الأموال التى دفعوها لهم أو إيصالات الأمانة التي حرروها لهم.

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>والواقع أن الضحايا والمقبوض عليهم من الهجرة غير الشرعية لا يحصلون على أية تعويضات سواء من السماسرة أو ملاك المراكب أو الجهات الحكومية ليعيشوا "موت وخراب ديار".

كان آخر هذه الحوادث انتشال فرق الإنقاذ 12 جثة من البحر المتوسط بمنطقة البرلس وإنقاذ 25 آخرين، بعد سقوطهم فى المياه أثناء سفرهم فى هجرة غير شرعية على متن مركب صيد.

>وشرح الطب الشرعى، جثث "سوريين وعراقيين"، منهم أطفال وسيدة، بمستشفى كفر الشيخ العام، بعد قرار نيابة البرلس بانتداب أطباء من مصلحة الطب الشرعى لتشريح الجثث فيما ألقت قوات حرس الحدود بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ القبض على الـ25 الذين أنقذتهم فرق الإنقاذ من الغرق.

كان الـ35 عراقيًا وسوريًا فى طريقهم عبر رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، على مركب صيد صغيرة، تعرضت للغرق قبالة منطقة أبو صالح التابعة لمركز البرلس.

وعلى جانب آخر بدأت التحقيقات مع الملقى القبض عليهم، لمعرفة السماسرة الذين كانوا وراء الهجرة غير الشرعية، وكيفية نقلهم من المناطق التى يقطنون بها حتى تعرضهم للغرق.

وأكد سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن المهجرون من سوريا والعراق وأفارقة ومصريين من محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن 6 ممن تم إنقاذهم مصابون بحالة إغماء، وتابع توافد الحالات على مستشفى بلطيم المركزى فيما تم نقل الجثث إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

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