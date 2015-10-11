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دورة تدريبية لشباب بنى سويف حول دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد

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دورة تدريبية لشباب بنى سويف حول دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد دورة تدريبية لشباب بنى سويف حول دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد
عقدت مؤسسة عالم واحد للتنمية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة ببا جنوب بنى سويف، اليوم الأحد، دورة تدريبية للشباب أقل من 30 عاما حول دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد.

وحاضر فى الدورة التدريبية ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد، والمدرب عمرو مغيث، ومدير تنفيذى جمعية جزيرة "ببا" عماد الدرمللى.

وتناولت الدورة موضوعات تدربية عن الفساد (أنواعه وأشكاله وأسبابه وآثاره) ودور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد ودور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وحماية الشهود والمبلغين، ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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