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#في_القمة - الزمالك يسافر بقائمة ' ضخمة ' .. وتيجانا لـ في الجول: الظروف تدفعنا لذلك

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#في_القمة - الزمالك يسافر بقائمة ' ضخمة ' .. وتيجانا لـ في الجول: الظروف تدفعنا لذلك #في_القمة - الزمالك يسافر بقائمة ' ضخمة ' .. وتيجانا لـ في الجول: الظروف تدفعنا لذلك

يصطحب الجهاز الفني للزمالك 25 لاعبا وهم كل قوام الفريق وذلك للسفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري يوم الخميس المقبل.

الزمالك يسافر بكل لاعبي الفريق الأول حتى حازم إمام رغم إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة والذي قد يمنعه من اللعب.

وأوضح الزمالك أن حازم إمام سيسافر كقائد للفريق.

وفسر إسماعيل يوسف مدير الكرة للزمالك في تصريحات لـFilGoal.com " الأوليمبي يضم 3 لاعبين منا والفريق العسكري الوطني فيه 4".

وتابع "لا يمكن أن أغامر باصطحاب عدد قليل من اللاعبين حتى لا أواجه أي ظروف قهرية كتأخر رحلة طيران للمنتخب الأوليمبي القادم من الصين أو العسكري الآتي من كوريا الجنوبية".

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فيديو اليوم السابع

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