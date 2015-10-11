في_القمة - حسين السيد: الفريق غير منشغل بالأزمة.. والأهلي في ' كبوة وتعدي '

أكد حسين السيد ظهير أيسر الأهلي أن الفريق غير منشغل بالمشاكل التي تدور بالنادي حاليًا في ظل استعداده للقاء السوبر أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

وقال السيد في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "نعلم أن الجماهير غاضبة، ولكن هذه سنة الحياة، لن يوجد فريق سيفوز على طول الخط، وأعظم نجوم العالم مروا بنفس الموقف".

وأضاف "الفريق استعد بشكل جيد لبطولة السوبر، لأنها مطلب جماهيري، والجهاز الفني لم يقصر معنا، وهناك روح جديدة داخل الفريق لتعويض ما فات".

وواصل "نتمنى أن نكون على قدر المسئولية وارتداء قميص الأهلي، من أجل إسعاد جماهيرنا، فما يتعرض له الأهلي كبوة وتعدي".

وأتم "نسعى أيضًا لإرضاء زيزو المدير الفني للفريق في مهمته المؤقتة، فهو يقوم معنا بأهم شيء وهو تأهيلنا نفسيًا لمباراة الزمالك".