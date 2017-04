وأصبح لكاظم الساهر عطره الخاص...

انضم الفنان كاظم الساهر إلى قائمة النجوم العرب والعالميين الذين طرحوا في الأسواق عطوراً تحمل أسماءهم. وتستعد شركة عبد الصمد القرشي للعطورات الشرقية لإصدار عطر جديد يحمل اسم النجم العراقي، في مركزها في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتوقع أن يكون لهذا العطر رواج طيب، نظراً إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها القيصر على مستوى الوطن العربي.

وبصرف النظر عن الأهداف التجارية التي تقف وراء هذه الخطوة، لا بدّ من الاعتراف بأن النجوم، من مختلف المجالات، باتوا يمثلون أهم وسيلة ترويجية لكبرى العلامات التجارية في الدول العربية كما في الغرب. وإذا كان القيصر هو آخر نجم عربي يقبل بأن يستعمل اسمه للترويج لشركة يُعرف عنها أنها من أهم شركات العطور، فهو لن يكون الأخير، كما أنه ليس أول نجم عربي يحاول الاستفادة من اسمه لتحقيق المزيد من الكسب المادي، إذ سبقه إلى مثل هذه الخطوة السوبر ستار راغب علامة، الذي طرح عطراً خاصاً به تحت اسم Notes D’amour، الذي اختار له تركيبة خاصة تجمع بين روائح الأرز والصنوبر والمسك والعنبر والياسمين، وأشرف على تحضريها بنفسه في فرنسا، وصوّر الإعلان الخاص به في أحد القصور الإيطالية، وتوجّه عبره "إلى الرجل الحنون والحساس والقوي والجذاب"، ثم ما لبث أن أطلق من الكويت عطراً نسائياً جديداً تحت اسم "الحب الكبير"، قال عنه: "إنه ترجمة للذات. عطر يعشق بشرة المرأة وتعشقه المرأة".

إلى راغب علامة وكاظم الساهر، ابتكرت مريام فارس عطراً أسمته: "أنا والشوق". وهو اسم إحدى الأغنيات التي اشتهرت بها في بداية حياتها الفنيّة، ولكنه لم يحقق المتوقع منه، ثم ما لبث أن اندثر؛ ومثله عطر إليسا الذي طرحته في عام 2008 تحت اسم Elle d’Elissa، وأنتجته لها شركة Georges Stahl الفرنسية العالمية، وكان أول عطر عالمي لفنانة عربية. وكما فعل راغب، اختارت إليسا تركيبة عطرها بنفسها، فكانت عبارة عن خليط من روائح العنبر والياسمين والبرتقال والكهرمان معبأة بزجاجة فخمة مطعمة بالسوارفسكي. وعلى الرغم من أن إليسا جالت مختلف دول العالم للترويج لعطرها، وطرحته في أسواقها، فإنه لم يحقق النجاح الذي تحققه أغنياتها.

وإلى جانب المطربين، كان للمذيعين حصتهم في "البزنس" بوساطة العطور، فكانت رزان مغربي أول مذيعة تطرح عطراً باسمها بدعم من قناة "mbc"، وحمل اسم "راز دو رزان". حينها، كانت رزان تقيم في لندن وتغطي المهرجانات العالمية. ولعل احتكاكها بالنجوم العالميين، جعلها تتأثر بهم وتسير على خطاهم بإطلاق عطر خاص بها.

في عام 2002، أطلق الإعلامي جورج قرداحي أول مجموعة من العطور، تختصر أول حرفين من اسمه " G K". يومها، حظيت تلك المجموعة بإعجاب الناس، نظراً للجماهيرية العريضة التي اكتسبها قرداحي بعد النجاح المدوّي الذي حققه برنامج "من سيربح المليون"، من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، كونه كان أوّل نجم يطلق عطراً يحمل اسمه. وبعد عشر سنوات، كرر التجربة مرة ثانية، في مهرجان خاص بالعطور، أقيم في الكويت، بالتعاون مع شركة "وسترن فالي"، فطرح مجموعة جديدة تتألف من أربعة أنواع من العطور، اثنان للرجال وآخران للنساء.

في عالم تصميم الأزياء بادر المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب إلى طرح عطر elie saab le parfum المستوحى من تصاميمه الخالدة، ومن مدينة بيروت المفعمة بالحياة، فكان رائداً في إبراز أنوثة المرأة العربية من خلال تصاميمه وعطره الخاص بها.

وليس النجوم والمشاهير العرب بدعاً من المشاهير في علاقتهم بالعطور، إذ يمتلك عدد كبير من نجوم ومشاهير العالم عطوراً بأسمائهم، من بينها عطر فيكتوريا وديفيد بيكهام Intimately Yours Women، وعطر بريتنى سبيرز Island Fantasy ، وعطر ماريا كاري Lollipop Bling، وعطر ناعومي كامبل Cat Deluxe، وعطر هالي بيري Pure Orchid، وعطر جينيفر لوبيز Blue Glow، وعطر ليدي غاغا Eau De Gaga، وعطر شاكيرا "S"، وعطر سارة جسيكا Covet، وعطر جينيفر أنستون Near Dusk Jennifer Aniston، وعطر مادونا "Truth or Dare" وعطر فرقة البوب ستيبس "Guilty Pleasure".

