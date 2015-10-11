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وزير العدل يناقش مع رؤساء المحاكم الابتدائية تأمين القضاة فى الانتخابات

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وزير العدل يناقش مع رؤساء المحاكم الابتدائية تأمين القضاة فى الانتخابات وزير العدل يناقش مع رؤساء المحاكم الابتدائية تأمين القضاة فى الانتخابات
اجتمع المستشار أحمد الزند وزير العدل، مساء اليوم الأحد، برؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة القاهرة الكبرى، لمناقشة سير العملية الانتخابية المقبلة وكيفية تأمين القضاة المشاركين، وتأمين اللجان الانتخابية لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، وكذلك توفير أمناء اللجان المؤهلين لعضوية اللجان الانتخابية لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين والقضاة على حد سواء.

وبحث وزير العدل مع رؤساء المحاكم المعوقات التى تعترض سير العدالة، وكيفية تذليلها لتحقيق العدالة الناجزة، وأسفر الاجتماع عن عدة مقترحات وضعت حيز التنفيذ الفورى باتخاذ بعض الإجراءات منها بدء العمل على ندب خبراء مقيمين بالمحاكم توفيرا لوقت القضاة والمتقاضين، وأيضا تسهيل إجراءات المعارضات الجنائية فى الأحكام الغيابية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين القضاة والمحاكم و ذلك لتوفير مناخ مناسب لسرعة الفصل فى الدعاوى حتى تصل الحقوق لأصحابها فى وقت وجيز.

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مصر 365