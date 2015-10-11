رئيس الوزراء يوجه بإنشاء شركة الصيانة الذكية للطرق وإطلاقها الشهر المقبل

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد، بالدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، بسرعة إنشاء شركة لصيانة الطرق (الصيانة الذكية)، وسرعة تعيين مجلس إدارة لها، لتنفيذ الصيانة اللازمة للطرق بأعلى التقنيات ودرجات الأمان، على أن يتم إطلاقها بداية الشهر المقبل.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، بقصر التعيين على المسابقات المركزية دون غيرها، مؤكّدًا خلال اللقاء الذى حضره اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، تدبير التمويل اللازم لتنفيذ طرق المرحلة الثانية من المشروع القومى للطرق، بأطوال 500 كم، وتضم 11 طريقاً.

وأوضح وزير النقل خلال الاجتماع، أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، جارى التعاقد ووتوزيع أوامر الإسناد على تنفيذ المشروعات.

وقدم الجيوشى، عرضاً حول الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق، التى تضم 12 طريقاً، بإجمالى أطوال 1059 كم، بتكلفة تصل إلى نحو 17 مليار جنيه، مؤكداً أنه سيتم افتتاح 9 طرق منها فى 31/12/2015، على أن يتم افتتاح الثلاث الأخرى فى موعد أقصاه 30/6/2016، وذلك لأسباب تتعلق ببعض إجراءات نزع الملكية، مثل طريق بنها شبرا، وطريق القاهرة السويس، والفرافرة عين دلة.

وفيما يتعلق بالكبارى عرض اللواء عادل ترك الموقف التنفيذى لصيانتها، والبالغ عددها 1724، منها 700 فى حاجة لصيانة فورية، و400 فى حالة حرجة، تحتاج للتدعيم فوراً، تم تنفيذ أعمال الصيانة فى 186 منها، على أن يتم صيانة الأخرى خلال العام الحالى وفقاً لجدول زمنى.

وطالب رئيس مجلس الوزراء فى ختام الاجتماع بعقد لقاء آخر مع وزير النقل لاستعراض خطط تطوير المزلقانات بصفة خاصة، والسكة الحديد بصفة عامة.