أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الداخلية تحيل الرائد فهمى بهجت للتفتيش بسبب مداخلته مع "الإبراشى"

Google+ Print
وزارة الداخلية تحيل الرائد فهمى بهجت للتفتيش بسبب مداخلته مع "الإبراشى" وزارة الداخلية تحيل الرائد فهمى بهجت للتفتيش بسبب مداخلته مع "الإبراشى"
أحال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، الرائد فهمى بهجت، رئيس نادى ضباط الشرطة، إلى إدارة التفتيش بالوزارة، للتحقيق معه حول المداخلة الهاتفية التى أجراها مع الإعلامى وائل الإبراشى لبرنامج "العاشرة مساءً".

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع "بهجت" أمام اللواء زكى زمزم مفتش الوزارة المختص بقطاع أندية وفنادق الشرطة اليوم.

وكان بهجت قد قال فى مداخلته مع الابراشى إن ما قام به "السبكى" جريمة سب وقذف مكتملة الأركان، موضحًا أنه إذا صدر قرار من النائب العام بضبط وإحضار أحمد السبكى فى الجرائم التى يرتكبها، فلن تتوانى أجهزة الأمن فى تقديمه للعدالة.

وأوضح، أنها ليست أول حادثة يرتكبها أحمد السبكى فى حق مواطن، وله تعديات كثيرة على مواطنين، حيث إنه تعدى على رجال شرطة وسيدة، وتم تغريمه 10 آلاف جنيه وفقًا لقوله خلال المداخلة.

وأكد فى المداخلة، أنهم كرجال أمن تأذوا مما سمعوه من ألفاظ خلال مداخلة السبكى، مطالبًا الإبراشى بأن يستمر فيما يقوم به من مكافحة أمر لا يقل خطورة عن الإرهاب، مشددًا على أن الدولة قادرة على حماية المجتمع من هذا التطاول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365