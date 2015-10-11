وزارة الداخلية تحيل الرائد فهمى بهجت للتفتيش بسبب مداخلته مع "الإبراشى"

أحال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، الرائد فهمى بهجت، رئيس نادى ضباط الشرطة، إلى إدارة التفتيش بالوزارة، للتحقيق معه حول المداخلة الهاتفية التى أجراها مع الإعلامى وائل الإبراشى لبرنامج "العاشرة مساءً".

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع "بهجت" أمام اللواء زكى زمزم مفتش الوزارة المختص بقطاع أندية وفنادق الشرطة اليوم.

وكان بهجت قد قال فى مداخلته مع الابراشى إن ما قام به "السبكى" جريمة سب وقذف مكتملة الأركان، موضحًا أنه إذا صدر قرار من النائب العام بضبط وإحضار أحمد السبكى فى الجرائم التى يرتكبها، فلن تتوانى أجهزة الأمن فى تقديمه للعدالة.

وأوضح، أنها ليست أول حادثة يرتكبها أحمد السبكى فى حق مواطن، وله تعديات كثيرة على مواطنين، حيث إنه تعدى على رجال شرطة وسيدة، وتم تغريمه 10 آلاف جنيه وفقًا لقوله خلال المداخلة.

وأكد فى المداخلة، أنهم كرجال أمن تأذوا مما سمعوه من ألفاظ خلال مداخلة السبكى، مطالبًا الإبراشى بأن يستمر فيما يقوم به من مكافحة أمر لا يقل خطورة عن الإرهاب، مشددًا على أن الدولة قادرة على حماية المجتمع من هذا التطاول.