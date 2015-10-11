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وزيرة الهجرة: الشعب يرسم مستقبله من خلال مشاركته فى الانتخابات

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وزيرة الهجرة: الشعب يرسم مستقبله من خلال مشاركته فى الانتخابات وزيرة الهجرة: الشعب يرسم مستقبله من خلال مشاركته فى الانتخابات
وجهت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة للمغتربين، أكدت فيها أن الشعب يرسم بروح الشباب مستقبله فى العالم كله من خلال مشاركته فى انتخاب مجلس النواب القادم.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول لوزارة الهجرة، حيث تحدثت عن دور الوزارة فى الانتخابات البرلمانية بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات.

ودعت وزيرة شئون المصريين فى الخارج إلى التوافد على صناديق الانتخاب لتعريف العالم أن الشعب يصنع حاضره ومستقبله.

وقالت نبيلة مكرم إن سبب تراجعها عن خطتها المسبقة ببداية جولاتها الخارجية بالمملكة العربية التى بها أكبر جالية مصرية فى العالم، واستبدالها بالكويت ثم الأردن ولاية سيدنى فى أستراليا هو انشغال الجاليات هناك بالترتيب للانتخابات لأنها الجالية الأكبر، وتحتاج إجراءات استثنائية وكبيرة، حيث بها 36 منفذا انتخابيا، منها 18 فى جدة داخل القنصلية و18 داخل السفارة والقنصلية العامة فى الرياض.

وأكدت الوزيرة أنها ستتواصل مع الجاليات المصرية بدون استثناء، كما ستوفر بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية تيسير إجراءات الاقتراع.

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مصر 365

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