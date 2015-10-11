الجامعة الأمريكية تكرّم الصحافي والدبلوماسي «إيريك رولو» في أمسية رفيعة الثلاثاء

ينظم مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع المعهد الفرنسي ودار الطناني للنشر أمسية لتكريم الصحفي والدبلوماسي، إيريك رولو (1926-2015) والاحتفاء بإطلاق مذكراته باللغة العربية تحت عنوان، “في كواليس الشرق الأوسط: مذكرات صحفي بجريدة لوموند.”

وُلد رولو بالقاهرة وعمل صحفيًا بجريدة لوموند اليومية لمدة ثلاثة عقود غطى فيها أحداث الشرق الأوسط والأدنى قبل انتقاله إلى الدبلوماسية حيث عين سفيرًا لفرنسا في تونس ثم تركيا.

يحضر الأمسية السفير الأخضر الإبراهيمي، وآلان جريش، رئيس تحرير لوموند ديبلوماتيك، بالإضافة إلى كلمات قصيرة للسفير نبيل فهمي، عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و أندريه بارون، سفير فرنسا في القاهرة. سيدير الأمسية ساندرين جامبلين، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

وتقعد الامسية يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015؛ وتبدأ في تمام 6:00 مساء وحتى 8:30، في القاعة الشرقية بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.