بالصور: كريستيانو رونالدو بالطربوش والجلباب المغربي

يبدو أن المغرب أصبحت من البلدان العربية التي تستقطب وتجذب أهم نجوم العالم. فبعد زيارة لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان إليها، وبعد إحتفال اللاعب البريطاني David Beckham بعيد ميلاده الأربعين في مراكش، أطل النجم البرتغالي Cristiano Ronaldo على جمهوره بالزي المغربي مرتدياً الطربوش والجلباب التقليدي وسط مجموعة من الشبان الذين وصفهم بالأصدقاء في المغرب.

واستغل أسطورة ريال مدريد، الذي ترفضه النساء، الإجازة الممنوحة له من الطاقم الفني لمنتخب بلاده المتأهل لبطولة أمم أوروبا ليقضي عطلته في المغرب.

وقد تفاعلت الجماهير مع زيارة Cristiano، الذي وصل عدد متتبعيه عبر تويتر إلى 168 متابع، خصوصاً بعد التعليق الذي أطلقه عبر موقع التواصل الإجتماعي من مراكش قائلاً "أستمتع بوقتي في المغرب مع أصدقائي".

يشار إلى أن Cristiano Ronaldo عاش علاقة حب قوية مع العارضة الروسية Irina Shayk، لكنها إنفصلا بعد 5 سنوات، بعد إتهام الأخيرة له بأنه كان يخونها مع أكثر من إمرأة.