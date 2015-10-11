دفاع إسراء الطويل: لم نتمكن من حضور التحقيق

قال حليم حنيش، عضو هيئة الدفاع عن المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن نيابة أمن الدولة العليا أرجأت التحقيق معها الى الغد دون إعلان سبب التأجيل، موضحًا أن جهات التحقيق لم تسمح بدخول فريق الدفاع، بعد انتظارهم أمام مقر النيابة بمحكمة التجمع الخامس، من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأضاف "حنيش" لـ"اليوم السابع": كان من المقرر أن تطالب جهات التحقيق المختصة بإخلاء سبيل المتهمة، لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطى، وسوء حالتها الصحية، إلا أن النيابة رفضت حضور فريق الدفاع إلى مبنى النيابة.

وظهرت المتهمة مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، وانتظرتها أسرتها لرؤيتها قبل العرض على النيابة، وتنظر النيابة فى جلستها القادمة تجديد حبس إسراء على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة في جلستها الماضية يوم 24 سبتمبر الماضى، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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