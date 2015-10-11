أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفاع إسراء الطويل: لم نتمكن من حضور التحقيق

Google+ Print
دفاع إسراء الطويل: لم نتمكن من حضور التحقيق دفاع إسراء الطويل: لم نتمكن من حضور التحقيق
قال حليم حنيش، عضو هيئة الدفاع عن المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن نيابة أمن الدولة العليا أرجأت التحقيق معها الى الغد دون إعلان سبب التأجيل، موضحًا أن جهات التحقيق لم تسمح بدخول فريق الدفاع، بعد انتظارهم أمام مقر النيابة بمحكمة التجمع الخامس، من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأضاف "حنيش" لـ"اليوم السابع": كان من المقرر أن تطالب جهات التحقيق المختصة بإخلاء سبيل المتهمة، لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطى، وسوء حالتها الصحية، إلا أن النيابة رفضت حضور فريق الدفاع إلى مبنى النيابة.

وظهرت المتهمة مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، وانتظرتها أسرتها لرؤيتها قبل العرض على النيابة، وتنظر النيابة فى جلستها القادمة تجديد حبس إسراء على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة في جلستها الماضية يوم 24 سبتمبر الماضى، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365