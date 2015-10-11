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الأهلي ردا على رسائل جماهيره: لكل شخص دوره في النادي

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الأهلي ردا على رسائل جماهيره: لكل شخص دوره في النادي الأهلي ردا على رسائل جماهيره: لكل شخص دوره في النادي

"المشجع هو مشجع والإداري إداري والمدير مدير والعضو عضو" .. هكذا علق محمود علام مدير عام النادي الأهلي على رسائل وهجوم جماهير الأهلي في ملعب التتش.

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وقررت رابطة أولتراس أهلاوي دخول النادي للتعبير عن رأيها قبل موقعة الزمالك في السوبر يوم الخميس المقبل.

وهو ما حدث ورفعت الجماهير لافتات تهاجم بها مجلس الإدارة. (شاهد الصور والتفاصيل)

وتعقيبا عن ما حدث قال محمود علام: "بالتأكيد من حق الجماهير إبداء رأيها ووجهة نظرها".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "ولكن في النهاية الجمهور جمهور والمدير مدير. لكل شخص دوره داخل النادي الذي لا يتخطاه".

وأوضح "المشجع مكانه المدرج لتشجيع الفريق. وبالتأكيد له حقوقه عن طريق إبداء رأيه الذي ندرسه ونعرضه على أعضاء المجلس. نعرض ما يستحق منه".

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