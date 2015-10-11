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مقتل 25 من الحوثيين بقصف لطيران التحالف على مواقعهم بمحافظة تعز اليمنية

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مقتل 25 من الحوثيين بقصف لطيران التحالف على مواقعهم بمحافظة تعز اليمنية مقتل 25 من الحوثيين بقصف لطيران التحالف على مواقعهم بمحافظة تعز اليمنية
أكدت مصادر من المقاومة الشعبية اليمنية، مساء اليوم الأحد، أن 25 مسلحًا من الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى المخلوع على صالح، لقوا مصرعهم وجرح 16 فى غارات شنها طيران التحالف العربى على مواقعهم بمحافظة تعز (256 كم) جنوب العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر ، أن طيران التحالف شن غارات عنيفة على مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح، فى مدرستى غيل راسن وعمار بن ياسر غرب تعز و مواقع أخرى شرق المدينة.

كما استهدفت غارات الطيران معسكر اللواء 35 بالمطار القديم ومواقع فى مديرية الوازعية، وتبة الظنين قرب اللواء 35 غرب المدينة .

ولفتت المصادر إلى أن القصف الجوى تزامن مع مواجهات عنيفة اندلعت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى عدد من جبهات القتال.

وأكدت أن المقاومة صدت هجمات الحوثيين على مواقعهم فى مناطق جولة المرور ووادى عيسى والبعرارة غرب المدينة إلى جانب المواقع القريبة من القصر الجمهورى شرق المدينة.

وأسفرت تلك المواجهات بحسب المصادر ذاتها، عن مقتل 8 من رجال المقاومة وجرح 18 آخرين.

وقالت المصادر إن الحوثيين وقوات صالح استمروا فى حصار المدينة من جميع الاتجاهات مع قصف الأحياء السكنية بشكل "عنيف وعشوائي" وهو ما خلف سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وتشهد محافظة تعز أوضاعا إنسانية صعبة جراء استمرار حصارها إلى جانب استمرار المواجهات المسلحة فيها بين الحوثيين والمقاومة منذ نحو ستة أشهر.
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