مكتب رئيس الوزراء:نتنياهو بصدد إصدار قرار بوصف"الحركة الإسلامية"إرهابية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء المصغر الكابينت عقد اجتماعا ثانيا مساء اليوم الأحد لبحث التطورات الأمنية فى القدس المحتلة والضفة الغربية، التى تشهد مواجهات شديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أن الاحتماع سيدرس اتخاذ إجراءات جديدة ضد الجناح الشمالى من الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر التى تقود التحريض على العنف حسب زعم مكتب نتنياهو.
وأضاف البيان "وجه نتنياهو تعليماته للجهات القضائية ذات العلاقة للعمل خلال اليومين القادمين على بلورة قاعدة أدلة وإثباتات تسمح بإخراج هذه الحركة عن القانون أى جعلها حركة إرهابية على أن يستمر المجلس خلال الأيام القادمة بمناقشة الموضوع".