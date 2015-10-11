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الكولومبي استيبان تشافيس يفوز بالنسخة الأولى من سباق أبو ظبي الدولي

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الكولومبي استيبان تشافيس يفوز بالنسخة الأولى من سباق أبو ظبي الدولي الكولومبي استيبان تشافيس يفوز بالنسخة الأولى من سباق أبو ظبي الدولي

الدراج الكولومبي استيبان تشافيز

 

فاز الدراج الكولومبي استيبان تشافيس بلقب النسخة الأولى من سباق أبوظبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي انطلق الخميس الماضي بمشاركة 18 فريقًا يمثل كل منها 6 دراجين.

وأنهى تشافيس السباق، البالغة مسافته 555 كلم، بزمن 13.53.19 ساعة، وتقدم على الإيطالي فابيو أرو والهولندي فوتر بولس بفارق 16 و27 ثانية على التوالي. وأكمل السلوفيني يانيز برايكوفيتش، والإيطالي دييغو أوليسي المراكز الخمسة الأولى.

و أفادت ” سكاي نيوز عربية ” أن بذلك ضمن تشافيس الفوز في المرحلة الثالثة، وهي الوحيدة التي فيها مقاطع جبلية، فيما خرج الإيطالي إيليا فيفاني الفائز بالمرحلتين الثانية والرابعة، والسلوفاكي بيتر ساجان بطل العالم من السباق.

 

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