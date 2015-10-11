بالصور.. الفريق أول صدقى صبحى يشهد حفل تخرج الدفعة (148) من ضباط الاحتياط

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة (148) من كلية الضباط الإحتياط دفعة الرائد إحتياط شهيد مصطفى محمد عبد الوهاب بحيرى أحد شهداء حرب أكتوبر المجيدة والذى تم ترقيته من الرئيس محمد أنور السادات إلى رتبة الرائد إثر إستشهاده فى أعمال قتال إحدى وحدات المدفعية كما تم منحه نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى نظراً لأدائه البطولى .

استعرضت مجموعات من الطلبة المهارات الرياضية والبدنية التى إكتسبوها خلال دراستهم بالكلية وإتقان فنون الإشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم بإستخدام السلاح وبدونه و عرض المهارات الخاصة بالكاراتية والكونغو فو ، ومهارات الإشتباك الحر والتعامل مع أكثر من خصم فى وقت واحد وعبور ميدان الجبال عكست مدى المهارات البدنية والقدرة العالية على التحمل التى يكتسبها الطلبة خلال مدة دراستهم بالكلية ، وقامت مجموعات أخرى بتنفيذ عدد من التمرينات الرياضية بالغة الصعوبة والقفز من المركبات وإجتياز الموانع المتحركة ، أظهر مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ اصعب المهام تحت مختلف الظروف ، وشكل الطلبة بأجسادهم عدد من اللوحات والتشكيلات الجماعية التى عبرت عن عظمة وحضارة الشعب المصرى ودوره المؤثر فى المنطقة والعالم .

وشهد الإحتفال تقديم عرضاً فنياً قدمه مجموعة من طلبة الكلية جسد ما يواجهه وطننا العربى من مخاطر وتحديات داخلية وخارجية وما يقدمه أبناء مصر من بطولات وتضحيات فى سبيل حماية أمن وإستقرار الوطن وأظهر العرض المستوى الثقافى والأدبى المتميز الذى يتمتع به دارسى الكلية فى مختلف التخصصات.

واختتمت العروض بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام .

وأعلن نائب مدير الكلية نتيجة التخرج للدفعة (148) من كلية الضباط الإحتياط والتى بلغت نسبتها (100% ) ، أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية ، وردد الخريجون قسم الولاء .

والقي اللواء أحمد عبدالمنعم عبدالحميد إمام مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أكد فيها على الدعم المتواصل التى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لبناء عقول يقظة تتسلح بالعلم والإنضباط والتضحية من أجل مصر و أوصى فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع والتثقيف على كل ما هو حديث فى مجالات العلم والمعرفة والإستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية وخبرات وتجارب قادتهم ، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير آدائها للحفاظ على الكفاءة القتالية القوات المسلحة .

وأكد الفريق أول صدقى أن التاريخ العسكرى يذكر بكل الفخر والإعتزاز لأبنائه من الضباط الإحتياط دورهم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل الشجاعة والتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر المجيد , وتواصل دورهم فى تحمل المسئولية وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره خلال مرحلة دقيقة من تاريخ مصر الحديث .

ونقل القائد العام تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجى الدفعة 148 وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية ، وإنضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة .

وأشار القائد العام إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات فى بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه وإستقرار شعبه العظيم ، مؤكداً أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة فى منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوى فى خدمة الوطن وقواته المسلحة .

وطالب الخريجين بأن يكونوا قدوة لشباب مصر فى الإنضباط والعمل الجاد والإهتمام بالعلم والمعرفة ، مؤكداً أن إنتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه على أعناقهم ومبعث لإعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعبه العظيم .

وأثنى القائد العام على الجهد المبذول من قيادات ومعلمى كلية الضباط الإحتياط خلال فترة الإعداد والتأهيل للدفعة 148 ضباط إحتياط ، كما هنأ أسر الخريجين على تخرج أبنائهم الذين أصبحوا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام التى كلفهم الشعب بها .

وحضر الأحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظا الإسماعيلية والسويس وقدامى مدير كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين وعدد من طلبة المدارس والجامعات .