ادعمي نظافة طفلك مع حملة "مد يدك للحياة" من ديتول

عندما أجرى المجلس العالمي للنظافة (GHC) استطلاعاً، سلط الضوء فيه على التأثير الكبير للأمرض على الحياة الأسرية، حيث تؤكد البيانات وجود فجوة في الوعي العام في أخذ الاحتياطات الصحية للأسرة، لذلك أتت حملة ديتول "مد يدك للحياة" لسد هذه الفجوة، من خلال توعيتها للأمهات اللواتي هن عماد الأسر.

تشير دراسة أقامتها منظمة الصحة العالمية إلى أن الإسهال هو ثاني الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال دون سن الخمس سنوات، ويؤدي بحياة 760000 طفل كل عام.

والحل الذي اقترحته "ديتول" بسيط جداً يتمثل في عادات مهمة مثل غسل اليدين لمدة 20 ثانية، فهذا وحده سيتحدى وجود الإسهال بنسبة 50٪ تقريباً.

إحصائيات مقلقة

وفقا لأبحاث المجلس العالمي للنظافة، لا تزال أبسط المتطلبات لنظافة اليدين غائبة في العديد من المنازل، حيث لا يغسل الأطفال أيديهم، بعد الحالات الآتية إلا بهذه النسب:

15 - 21٪ يغسلونها بعد استخدام المرحاض

19 - 18٪ قبل الطعام

60 – 61 % بعد لمس اللحم النيّء

هذه الأرقام جعلت خطر الاصابة بعدوى الإسهال مميتاً في بعض الحالات. وكل هذه الإحصائيات المقلقة، دفعت ديتول لإطلاق حملة "مد يدك للحياة"، للمساعدة في نشر الوعي بأهمية إتخاذ العادات الصحية والسليمة لنظافة اليدين، وبالتالي المساعدة على إنقاذ أرواح آلاف الأطفال.

للمشاركة في الحملة

تهدف حملة ديتول العالمية "مد يدك للحياة"، إلى المساعدة على مكافحة أمراض يمكن تجنّبها مثل الإسهال.. وذلك لإنقاذ أرواح الأطفال من خلال توعيتهم بأهمية غسل اليدين بالصابون واتباع عادات صحية أفضل.

ومع اقتراب اليوم العالمي لغسل اليدين الواقع في 15 أكتوبر 2015، أطلقت الحملة مبادرتها ليشارك بها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك ويوتيوب.

والتي تتضمن الخطوتين الآتيتين:

1 - التقط صورة ليديك بعد غسلهما بالماء والصابون

2 - قم بتحميل صورتك على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #HealthyHands

3 - كل مشاركة في هاشتاغ healthy hands# تلزم ديتول بتوعية وتثقيف طفل حول على الطريقة الصحية لغسل اليدين

4 – اعلموا أنه في العام 2014، تم تبادل أكثر من 230000 صورة، ساهمت في تثقيف الأطفال على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون.

مشاركة سعودية

يضم المجلس العالمي للنظافة (GHC) مجموعة من الخبراء في مجال النظافة ومكافحة العدوى من جميع أنحاء العالم، التزم كل منهم بمنع انتشار العدوى عن طريق التوعية بأثر النظافة على الصحة، والتركيز على الوقاية بدلاً من العلاج.

حيث استطلع المجلس العالمي للنظافة 500 سعودي تتراوح أعمارهم بين 18ـ60 خلال شهر مايو 2015.

للمزيد من المعلومات، زورا موقع www.hygienecouncil.org