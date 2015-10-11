دعي طفلك يكتشف

دبي - سيدتي وطفلك

يغذي الاستكشاف فضول الطفل ويعزز تطور ونمو دماغه الضروري، وذلك عبر خلق المواقف وإشراكه في النشاطات التي يستطيع خلالها استخدام حواسه الخمس لاكتشاف العالم والأشياء المحيطة به.

تدركين تماماً أن طفلك عندما يخطو أولى خطواته، أنه يسعى لاكتشاف العالم الجديد، وما عليك هنا سوى أن توفري له العناية والنظافة اللازمتين، لوقايته من الجراثيم والأوساخ ويفضل في هذه الحالة استخدام مجموعة "الحماية النقية" الجديدة للأطفال، لكي يلعب ويتعلم ويطور أحاسيسه.

ميزات مجموعة "الحماية النقيبة"

1 – تخلص البشرة من 99.9 % من الأوساخ والجراثيم

2 – لطيفة ومثالية للاستخدام اليومي

3 – تم اختيارها من قبل أطباء الأطفال

4 – هي بتركيبة لا دموع بعد اليوم

5 – لا تتسبب بالحساسية

6 – تحتوي هذه المجموعة على تركيبة فريدة غنية بمستخلصات حبة البركة والعسل والتي تعرف بفوائدها الفعالة في العناية بالبشرة وحمايتها من الجراثيم

فوائد العسل

هو مضاد للأكسدة ويستخدم في الطب الشعبي

فوائد حبة البركة

هي مضادة للبكتريا وتتمتع بخصائص مهدئة

لذلك وأكثر حازت جونسون على ثقة الأمهات لأكثر من 125 عاماً فهي مصممة منذ البداية لتقليل خطر الحساسية

تعليمات الاستخدام

لتضمني أفضل وقاية وحماية نوصيك باستخدام سائل تنظيف اليدين أو صابون "حماية نقية" للأطفال بشكل يومي وكذلك تنظيف كامل جسم طفلك بسائل استحمام الأطفال من مجموعة "حماية نقية" في حين تقدم لك المناديل، من المجموعة نفسها الحل المثالي للاهتمام بنظافة طفلك خارج المنزل.