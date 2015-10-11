قنا تستقبل قطار«VIP» الجديد غدًا

صرح محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، أنه تقرر تشغيل قطار«VIP» الجديد على خطوط الوجه القبلي، بالإضافة الى قطار الـVIP الأول الذى تقوم رحلاته من القاهرة خلال أيام السبت والإثنين والأربعاء، ورحلات العودة من أسوان خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وأوضح الهجان أن القطار الجديد سوف يبدأ رحلاته غدًا؛ ليقوم القطار من القاهرة الساعة 11 مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس ويصل محطة قنا الساعة 7.40 صباح اليوم التالي ويعود من أسوان الساعة 6 مساء أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، ليصل قنا الساعة 10 مساءً.

وأشار محافظ قنا أن القطار الجديد يتمتع بخدمات مميزة تتمثل فى خدمة «الواي فاي» ووحدة إسعاف دائمة داخل القطار للحالات الطارئة وكاميرات مراقبة في كل عربة لمتابعة مستوى الخدمة التي تقدم للجمهور.