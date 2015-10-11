فيديو وصور| «5 إموواه» و«هات بوسة» وحذاء «شيرين» يثيرون جمهور «the voice»

تقرير: محمد سويلم

أضفت الفنانة شيرين طابعًا من الكوميديا والطرافة للموسم الثالث لبرنامج “the voice” في موسمه الثالث المذاع على قناة ”إم بي سي مصر”.

وشهد البرنامج منذ انطلاقه العديد من اللقطات الطريفة الخاصة بـ ” بنت النيل” ، التي تسببت في إحداث موجة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي.

« شعرك حقيقي ولا مستعار»

رغم أن ستيفاني لم تنجح بصوتها أن تُجبر حكام The Voice على الاستدارة لها، تعبيرًا عن قبولها، إلا أن المتسابقة ستيفاني نجحت في شيء آخر، وهو إعجاب أعضاء لجنة التحكيم بجمالها وخاصة عاصي الحلاني وشيرين، حتى إن شيرين ذهبت إليها على المسرح للتأكد إن كان شعرها الأشقر الطويل حقيقيا أم مستعارًا.

«اسمها لفينها بستارة وليس ملاية»

وتواصلت ردود أفعال جمهور شيرين في البرنامج حتى من المشاهير مثل آيتن عامر، التي كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع Twitter: “سعيدة سعادة غير عادية بعودة The Voice”.

ووجهت رسالتها لشيرين عبد الوهاب كاتبة: “بحبك وبتموتيني من الضحك، لكن اسمها لفينها بستارة وليس ملاية”، وذلك في إشارة إلى تعليق شيرين على جمال المتسابقة ستيفاني فرح التي كانت الوحيدة المشاركة بـ “الستارة المزدوجة”.

«شيرين تضرب عاصي بلكمة في بطنه »

و مازحت شيرين عاصي الحلاني بعد خطفه منها موهبة كانت تبحث عنها شيرين من بداية الموسم على حد وصفها، بضربه بلكمتين في بطنه، حتى لا يخطف منها أحد الأصوات الجيدة مرة أخرى.

« معلش يا حبيبتشي .. المرة القادمة أفضل»

كما وقفت شيرين تقديرا لموهبة ولاء الجندي وقالت لها: “أتمنى أن ابنتي لو دخلت مجال الفن أن تكون مرتبة ووقورة مثلك”.

ورغم تغزل شيرين عبد الوهاب في ولاء إلا أن ذلك لم يؤثر على قرارها بعد أن اختارت الانضمام إلى فريق صابر الرباعي.

وما أن خطف صابر الرباعي ولاء من فريق شيرين قال لها: “معلش يا شيرين، المرة القادمة ستكوني أفضل”.

« حلم حياتي أغني مثلك»

وقالت شيرين أيضًا للمتسابقة كريستين سعيد: “هل تعلمين أن حلم حياتي أن أغني مثلك”، وفسرت: “لا أعرف كيف يغنون بهذه العصبية، أريد أن أفعل مثلك”.

ويشهد الموسم أيضًا مناوشات بين الحكام مستمرة، كان من بينها مناوشات صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب على صوت جورج، ومن قبله عبد المجيد إبراهيم، ومن بعدهما ولاء الجندي، ليكن عنوان الحلقات صراع شيرين وصابرعلى الأصوات، وما زاد على الأمر هو قيام صابر لرفع الستار ومعرفة شكل المتسابق جورج، ومن بعدها وقف عاصي ممسكا بكراسي شيرين وصابر حتى لا يستدير أحدهما إلى يزن الرشيد، فكانت الاستدارة من كاظم الساهر.

« خمسة إمووواه»

ومع دخول شيرين عبد الوهاب خلال الحلقة في حرب شرسة أكثر من مرة ضد صابر الرباعي وانتصارها في معظمها، قال الأخير: “شيرين حصلت على كل الأصوات، لكن أنا معي الأصوات الجيدة”.

وردت شيرين على حسد صابر الرباعي لها بعد انضمام الكثير من المتسابقين لفريقها: “خمسة إموووواه”، في اقتباس لمقولة فيفي عبده الشهيرة التي تحيي بها جمهورها وتحمي نفسها بها من الحسد.

« لماذا تضحك لصابر وأنا لا»

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وبعد أن انتهى حمزة الفضلاوي من أداء أغنية “دليلي احتار” لأم كلثوم التف له الجميع ما عدا اللبناني عاصي الحلاني، مما أشعل التحدي بين المدربين الثلاثة.

وقالت شيرين لحمزة: “لماذا ضحكت لصابر وأنا لأ، اشمعنى أنا”.

وشنت شيرين عبد الوهاب حربًا نفسية على المتسابق التونسي ملوحة بأنه يفضل ابن بلده صابر الرباعي عليها، لينتهي الأمر باختياره لها.

وما أن أعلن حمزة انضمامه لفريق شيرين عبد الوهاب قررت مصالحته وقالت له: “تعالى هات بوسة”، وهو ما حدث بالفعل عندما نزل حمزة من خشبة المسرح لتطبع شيرين قبلة على وجنته.

«الضغط على الزر بالحذاء»

وفي لقطة غريبة من شيرين حيث خلعت حذائها وضغطت على الزر الأحمر، تعبيرًا عن إعجابها بصوت المتسابق ناصر عطاوي من الجزائر، والذي قدم أغنية «كنت بدور عليه» على مسرح برنامج «The Voice »، المُذاع على قناة «إم بي سي مصر».

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« تعالى هات بوسة»

وقامت شيرين أيضًا، بتقبيل واحتضان المتسابق المصري محمود عبيدة، بسبب صوته الذي أبهر فريق البرنامج، قائلة: “أنا محظوظة أوي النهاردة، وأنت كفاية عليا كدا هنكسب ذا فويس”.

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