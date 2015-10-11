شاب يدفع حياته ثمنًا لجريمة والداه بعد زيارة خطيبته للمرة الأخيرة

كشفت أجهزة الأمن في المنيا غموض مقتل شاب عثر على جثته وبها عدة طعنات وشط زراعات قرية قلبا بمركز ملوي جنوب المحافظة.

وأفادت مديرية الأمن، برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء حسن سيف، أن المجني عليه ويدعى “م .ج” في الـ23 من العمر، حاصل على شهادة الثانوية أزهرية، لقي مصرعه على خلفية خصومٍة ثأريٍة بين عائلته وعائلة أخرى قتل أحد أفرادها سابقًا على يد والد المجنى عليه، وارتكبت الجريمة قبل عقد جلسة الصلح المقررة غدًا الإثنين بين العائلتين.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي، أن العائلة الأخرى تراجعت عن قرارها وقررت الأخذ بالثأر وتربصوا بالمجني عليه أثناء عودته من مدينة ملوى حيث كان في زيارٍة لمنزل خطيبته، وأثناء مروره بطريق زراعي فرعي فجأه عدد من الأشخاص قاموا بالإعتداء عليه بواسطة اسلحة بيضاء لفظ على أثرها أنفاسة الأخيرة.

فيما جرى القبض على أحد أطراف العائلة الثانية المتورط في الجريمة ويدعى “ضاحى. ح” 51 عامًا ويعمل مزراعًا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العالمة التحقيق.