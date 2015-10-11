سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت الإسرائيلية

سقط صاروخ على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أطلق من القطاع باتجاه مدينة سديروت، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الأحد.

أعلن السكان من عرب إسرائيل اليوم الأحد أنهم سوف يضربون فى الأماكن العربية بعد غد الثلاثاء، وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم أن هذا الإضراب سيتضمن المدارس وأماكن العمل الخاص؛ احتجاجا على الوضع فيما يخص المسجد الأقصى على أن تنظم مسيرة فى مدينة سخنين شمال الأراضى المحتلة فى نفس اليوم.

>