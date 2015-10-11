ما تستهونش.. الاكتئاب ممكن يسبب وفاتك.. اعرف علامات الخطر والحق نفسك

عندى اكتئاب.. من أبسط الكلمات التى يلقيها البعض بمنتهى التلقائية لمجرد مرورهم بحالة من الضيق أو الانزعاج، وبالطبع فأغلبنا يجهل تأثير هذا المرض ومدى خطورته، فالاكتئاب ليس عرضًا بسيطًا يصيبك عند الأزمات، بل هو مرض خطير قد يدفعك للانتحار أو الموت البطىء.

فى السطور التالية يوضح استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز أعراض الاكتئاب وعلامات الخطر التى تظهر على المرضى وتستدعى عرضهم على طبيب نفسى.

فى البداية يؤكد فرويز أن الاكتئاب قد يكون عرضًا مؤقتًا ومرحليًا لدى البعض، ويظل الأمر مقبولاً طالما لم يؤثر على النشاط اليومى وعلاقة المريض بالمحيطين به، حتى تلك المراحل يمكن علاج الاكتئاب دون الحاجة لتناول العقاقير المضادة له، وفقط بواسطة الاعتماد على العلاج السلوكى وتحسين الحالة المزاجية بالخروج من المنزل والسفر والتمتع بالحياة والبعد عن مسببات التوتر.

أما علامات الخطر التى تشير إلى تحول الاكتئاب من عرض مؤقت مرحلى إلى مرض يستدعى سرعة التدخل الطبى فهى تتمثل فى عدة نقاط وعلامات مهمة هى:

- رفض الحياة والانزواء عن المجتمع.

- فقدان الرغبة فى العمل والإنتاج.

>- تغيرات شديدة وعنيفة بالشهية، إما بقلة كمية الطعام وفقدان الشهية، أو بزيادتها بصورة مفرطة والإصابة بما يشبه الشره.>- الاصابة باضطرابات شديدة فى النوم، والتى تظهر فى صورة الإفراط فى ساعات النوم أو قلة ساعات النوم والإصابة بالأرق المزمن.

يؤكد فرويز أن تلك العلامات تشير إلى وصول مريض الاكتئاب إلى مراحل شديدة الخطورة، قد تقوده إلى الانتحار أو الموت ببطء، وهنا يجب التدخل السريع واستشارة الطبيب النفسى والخضوع لعلاج مكثف.