بدء حفل تخريج طلاب الجامعة الألمانية دفعة 2015 بالسلام الوطنى

بدأ، منذ قليل، حفل تخريج طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، الذى وصل عددهم 1067 طالبا إضافة إلى عدد 110 خريجين من حملة درجات الماجستير والدكتوراه والماجستير المهنى MBA بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، بأحد فنادق القاهرة.

ويشهد اليوم الأول للاحتفالية تخريج 170 طالبا من كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية و75 خريجا من كلية العلوم التطبيقية والفنون.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثانى تخريج 406 طالبا من كلية تكنولوجيا الإدارة، ويشهد اليوم الثالث والأخير للاحتفالية تكريم 416 خريجا من كلية الهندسة بمختلف فروعها، إضافة إلى تخريج أولى دفعات برنامجى الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والتى بدأت الدراسة بهما اعتبارا من العام الدراسى 2010-2011.

ويحضر الحفل كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والمؤسس الأول لها، والدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة ومجموعة من رؤساء الجامعات الألمانية والمصرية وعدد من رواد التعليم العالى بمصر، وبمشاركة عدد من رؤساء تحرير الصحف ونخبة من الإعلاميين المتخصصين فى شئون المجالات التعليمية وأولياء أمور الخريجين.