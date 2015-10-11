الأوقاف: بدء مقابلة المتقدمين لمسابقة العمال 1 نوفمبر

تبدأ وزارة الأوقاف مقابلة المتقدمين لمسابقة العمال بالأوقاف وفق الكشوف التى تعلنها على موقعها والمكان الذى تحدده فى حينه، ابتداء من 1 نوفمبر بواقع 75 متقدمًا ممن تم الكشف الطبى عليهم يوميًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تقوم بالكشف الطبى على 75 متقدمًا آخرين بمستشفى الدعاة وفق الكشوف التى تعلنها فى حينه، ولن تقابل اللجنة أحدًا غير من ترد أسماؤهم فى الكشوف المعلنة على موقع الوزارة، كما لن توقع المستشفى الكشف إلا على الأسماء التى يعلن عنها على موقع الوزارة فحسب كل وفق يومه المعلن، ومن يتخلف عن اليوم المحدد يُعد متنازلا عن طلب التقدم.