الأوقاف: بدء مقابلة المتقدمين لمسابقة العمال 1 نوفمبر

تبدأ وزارة الأوقاف مقابلة المتقدمين لمسابقة العمال بالأوقاف وفق الكشوف التى تعلنها على موقعها والمكان الذى تحدده فى حينه، ابتداء من 1 نوفمبر بواقع 75 متقدمًا ممن تم الكشف الطبى عليهم يوميًا.

كما تقوم بالكشف الطبى على 75 متقدمًا آخرين بمستشفى الدعاة وفق الكشوف التى تعلنها فى حينه، ولن تقابل اللجنة أحدًا غير من ترد أسماؤهم فى الكشوف المعلنة على موقع الوزارة، كما لن توقع المستشفى الكشف إلا على الأسماء التى يعلن عنها على موقع الوزارة فحسب كل وفق يومه المعلن، ومن يتخلف عن اليوم المحدد يُعد متنازلا عن طلب التقدم.