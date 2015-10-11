غدا آخر موعد لتلقى طلبات مبادرة تمكين الشباب للمشاركة بالمحليات

أكدت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن غداً الاثنين، هو آخر موعد لتقدم الشباب للترشيح للالتحاق بالبرنامج الخاص لمبادرة "مستقبلنا فى إيدينا"، حيث بدأت فعاليات فتح باب الترشيح للشباب للاشتراك فى برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام منذ منتصف شهر سبتمبر الماضى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وجنوب سيناء كمرحلة أولى، ويقوم البرنامج على رؤية توظيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة على المستوى المحلى لتمكين الشباب للاستعداد للانتخابات المحلية وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلى.

وقالت وزيرة التضامن، فى تصريحات اليوم الأحد، إن المبادرة تأتى بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويتم سحب وملء استمارة المشاركة من خلال الرابط الإلكترونى www.moss.gov.eg ومن خلال الوحدات الاجتماعية التابع لها الشباب، وكذلك من خلال الرابط الإلكترونى لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية وتسلم الاستمارة للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم بالمحافظات السبع كمرحلة أولى، يليها بعد ذلك تعميمه على باقى المحافظات فى مراحل تالية.

وأوضحت غادة والى أن المبادرة تتميز ببناء الروح الإيجابية لدى الشباب نحو المشاركة الفعالة فى بناء مصر الحديثة، حيث تم تدريب 300 شاب وفتاة لتنفيذ برامج تدريبية أخرى على مستوى المحافظات، ويلتزم المشارك بتنفيذ ندوة للتوعية بما تعلمه من البرنامج التدريبى لـ100 مواطن ببيئته المحلية بعد أن يتم برنامجه التدريبى كاملا دون انقطاع وسيحرم المتدرب من الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة من الوزارات الشريكة فى حالة عدم الالتزام، وسيتم اختيار أفضل المتدربين لتكريمهم واختيارهم لبرامج تدريبية أخرى. لافتة إلى أن الوزارة حددت شروط الالتحاق بالبرنامج بأن يكون المتقدم مصرى الجنسية ويتراوح سنه بين 21 حتى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل وأن يكون قادرا على التواصل والإقناع.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن المبادرة تقوم على توظيف منظمات المجتمع المدنى فى المحافظات من أجل إدارة منح تمويلية من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابعة للوزارة حتى تؤهل الشباب سياسيا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، استعدادا للانتخابات المحلية القادمة وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلى، والذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة لتمكين الشباب والمرأة بانتخابات المجالس المحلية كضرورة دستورية بنسب لا تقل عن 25% باعتبارهم عصب الأمة نحو مستقبل أفضل لمصر.