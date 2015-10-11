وزير الرى يجتمع مع نظيره السودانى بعد تكليفات الرئيس السيسى

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه اجتمع مع نظيره السودانى السفير معتز موسى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنمية العلاقات المصرية السودانية فى مجال التكامل والتعاون الزراعى، وتمت مناقشة المشروعات التى تخدم التكامل الزراعى بالسودان وتنميتها لصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات، اليوم الأحد، أنه تمت مناقشة التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، واستعراض أعمال الهيئة المشتركة لمياه النيل وأيضا إعداد مذكرة التعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية تتضمن مشروعات فى ولاية النيل الأزرق لخدمة مشروعات التكامل على مساحة 100 ألف فدان بمنطقة الدمازين على مياه الأمطار.