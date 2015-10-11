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كومان لمورينيو: تعلم من فينجر

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كومان لمورينيو: تعلم من فينجر كومان لمورينيو: تعلم من فينجر

ليس هناك ما هو أسوأ من أن تنصح مورينيو بالاقتضاء بأرسين فينجر.

وجه رونالد كومان المدرب الهولندي لساوثامبتون رسالة إلى جوزيه مورينيو يطالبه فيها بتعلم اللعب الجميل من أرسين فينجر.

جوزيه مورينيو وأرسين فينجر لا يربطهما علاقة حميمة، ودائما ما يتبادلا التصريحات الساخرة من بعضهما البعض.

وقال كومان في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية: "تشيلسي دائما يفضل اللعب بشكل دفاعي، وحين يتقدم بهدف لا يطمح لإضافة أخر، وإنما يلجأ للدفاع كي يحافظ على التقدم".

وأضاف: "على الجانب الأخر تجد أرسنال يسجل الهدف الأول ثم يستمر في التقدم لإضافة الهدف الثاني والثالث، وهذا هو سر فوزهم على مانشستر يونايتد بثلاثية وقتل المباراة في 20 دقيقة فقط".

كومان أتبع "لجوء تشيلسي للدفاع يعطي الفرصة للمنافسين كي يهاجموه ويسجلوا هدف التعادل، لذلك فلا يمكن أن يلوم مورينيو على الحكم في مباراتنا بسبب ركلة جزاء لم تحتسب له، لأننا كنا نستحق ركلتي جزاء في الشوط الأول".

وفاز ساوثامبتون على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر مباراة للفريقين بالدوري الإنجليزي بالجولة الثامنة.

ولم يفز تشيلسي سوى في مباراتين فقط من أصل 8 بالدوري الإنجليزي حتى الأن، كان منهما الفوز على أرسنال بهدفين مقابل لا شيء.

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