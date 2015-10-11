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تأكيد إصابة مودريتش

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تأكيد إصابة مودريتش تأكيد إصابة مودريتش

(إفي): أكد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يوم الأحد تعرض لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش لإصابة في مواجهة كرواتيا ضد بلغاريا.

كرواتيا ضربت بلغاريا بثلاثية مقابل لاشيء في تصفيات أمم أوروبا.

واستبدل مودريتش بين شوطي المباراة بسبب عدم قدرته على إكمال المباراة حيث سيغيب عن مواجهة مالطة الحاسمة.

وقال طبيب بوريس نيميتش "مودريتش خضع لفحص الرنين المغناطيسي حيث أظهر إصابته بتورم استسقائي صغير ولن يلعب أمام مالطة".

يشار إلى أن الكرواتي ليس أول لاعبي ريال مدريد المصابين في فترة الاستحقاقات الدولية الحالية حيث أن الفرنسي كريم بنزيمة تعرض هو الآخر لإصابة بالساق اليسرى في ودية ألمانيا بشكل سيبعده عن الملاعب قرابة أربعة أسابيع.

ولم يتم تحديد الوقت الذي سيغيبه مودريتش عن الملاعب حيث سيعلن عن الأمر بعد فحصه من قبل أطباء ريال مدريد.

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فيديو اليوم السابع

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