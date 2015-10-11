مهاجم مانشستر يونايتد: قادرون على التتويج بلقب الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم

يرى أنتوني مارسيال مهاجم نادي مانشستر يونايتد إن فريقه قادر هذا الموسم على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

مارسيال سجل 4 أهداف منذ انضمامه لمانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي.

وتعد صفقة ضم مارسيال هي الأعلي في تاريخ الاعبين أقل من 19 عاما، إذ أنها كلفت مانشستر يونايتد 50 مليون يورو، وقد يرتفع المبلغ إلى 70 مع بعض الحوافز المشروطة.

مانشستر يونايتد تلقى هزيمة قاسية أمام أرسنال بثلاثية مقابل لاشيء قبل فترة التوقف الدولي. وعلى الرغم من ذلك فيؤمن مارسيال بقدرة فريقه على التتويج بالألقاب هذا الموسم.

وقال مارسيال: "مانشستر يونايتد قادر على التتويج بالثنائي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضاف في تصريحات لصحيفة تيلي فوت "نحن من أفضل 5 فرق في أوروبا".