المحمدي لـ في الجول: إلى كوبر.. أشعر أني أشاهد المنتخب الأوليمبي

يطمح أحمد المحمدي نجم هال سيتي أن يعرف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه حين قرر عدم استدعاء اللاعب فقد أبعد "المحترف الأفضل في السنوات الخمس الأخيرة" عن الفراعنة.

المحمدي تحدث لـFilGoal.com عن المنتخب، وأمنيته بالعودة للعمل مع الفريق الوطني. بناء على قدراته كمحترف ولمنح الفراعنة خبرة مهمة.

وقال الجناح المصري الحائز على بطولتي أمم إفريقيا 2008 و2010 لـFilGoal.com: "لا يوجد الآن خبرات في المنتخب".

وشدد "تشعر وكأنك تشاهد المنتخب المصري الأوليمبي".

المحترف الأفضل

وقال المحمدي: "أريد أن يرى كوبر أكثر كيف أنني على مستوى الاحتراف كنت الأفضل في أخر 5 أعوام"

وأكد "ليس هذا بالكلام فقط، ولكن بالحقائق والأرقام".

وكان المحمدي قد انتقل للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة فريق ساندرلاند في صيف عام 2010 قادمًا من صفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وظهر الجناح المصري بشكل جيد تحت قيادة ستيف بروس والذي اصطحبه معه إلى هال سيتي وأصبح قطعة أساسية في تشكيلة التايجرز لا يمكن الاستغناء عنها.

وحقق المحمدي أرقامًا قياسية إذ أصبح أكثر لاعب مصري وعربي يشارك في الدوري الإنجليزي بالإضافة لارتداء شارة قيادة هال هذا الموسم في مباراة سوانزي سيتي ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتواجد حاليًا المنتخب المصري في الإمارات استعدادًا للمباراة الودية غدًا أمام زامبيا، ويستمر غياب أحمد المحمدي عن منتخب الفراعنة في الآونة الأخيرة.

وأتم المحمدي حديثه "لا أعتقد أن حديثي هذا سيؤثر على إمكانية انضمامي مستقبلًا للمنتخب. أنا أقول فقط حقائق".