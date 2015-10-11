بالصور والفيديو #في_التتش - جماهير الأهلي تهاجم إدارة النادي

شنت جماهير الأهلي هجوما حادا على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر بعد القرارات والأحداث الأخيرة التي مرت داخل جدران النادي.

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وقررت رابطة أولتراس أهلاوي دخول النادي للتعبير عن رأيها قبل موقعة الزمالك في السوبر يوم الخميس المقبل.

وجاء ذلك بعدما سمح النادي لجماهيره بالتواجد داخل مدرجاته لمدة ساعة.

وتوافدت الجماهير على ملعب التتش وأستمرت في المدرج لأكثر من ساعتين وأظهرت لافتاتها وهتافاتها التي هاجمت بها الإدارة.

** شاهد صور الجماهير في التتش

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