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مباشر - مصر 1-0 زامبيا..سيطرة كاملة للمنتخب المصري

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مباشر - مصر 1-0 زامبيا..سيطرة كاملة للمنتخب المصري مباشر - مصر 1-0 زامبيا..سيطرة كاملة للمنتخب المصري

- يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمياراة وزامبيا الودية المقامة في الإمارات.

- تعرف على تشكيل المنتخبين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

- شاهد كوكا يهز شباك زامبيا بهدف رائع بالكعب

- أحداث المباراة

- في الدقيقة 25 ركلة حرة سددها باسم رائعة لكن الحارس تصدى للكرة.

- مرور 20 دقيقة من عمر المباراة، المصري مسيطر على منتصف الملعب وكهربا يقدم فواصل مهارية رائعة كاد أن يسجل هدفا لكن الحارس تصدى للكرة.

- الدقيقة 10 تشهد هجمة مرتدة عن طريق كهربا مرر الكرة لباسم داخل منطقة الجزاء لكن الأخير سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

- تمريرة سحرية من كهربا لعبد الشافي في اليسار، والأخير أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حولها كوكا بالكعب في الشباك.

أوووه كوكا يسجل الأول في الدقيقة الثانية

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يقود أحمد حجازي ورامي ربيعة دفاع منتخب مصر أمام زامبيا في المباراة الودية التي تقام بالإمارات مع الساعة السابعة مساء.

ويلعب عمر جابر في مركز الظهير الأيمن ومحمد عبد الشافي في ناحية اليسار.

أما وسط الملعب فيحميه محمد النني مع طارق حامد لمنح مساحة وحرية لثنائي صناعة اللعب كهربا ومحمد صلاح.

ويلعب أحمد حسن "كوكا" في خط الهجوم مع باسم مرسي.

التشكيل:-

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد الشافي

الوسط: محمد النني - طارق حامد - كهربا – محمد صلاح

الهجوم: كوكا – باسم مرسي

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فيديو اليوم السابع

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