مقتل وإصابة 27 من ميليشيات الحوثى وصالح فى اشتباكات غربى تعز باليمن

لقى 17 من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى اشتباكات مع المقاومة الشعبية الموالية للشرعية فى منطقة "الأحيوق" بمديرية الوازعية، غربى تعز باليمن .

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الأحد أن طيران التحالف العربى كثف غاراته على مدينة "المخا" الساحلية فى محافظة تعز؛ تمهيدا لتحريرها من الحوثيين وقوات صالح، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات التحالف والجيش الوطني؛ تمهيدا لاستعادة السيطرة على المخا.

وفى صنعاء ، قصف طيران التحالف، مواقع للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، فى جبل النهدين والقصر الرئاسى فى صنعاء، كما شن التحالف غارات مكثفة على معسكر 26 فى منطقة السوادية بمحافظة البيضاء.

وفى الحديدة، استهدفت غارات التحالف مخازن مؤسسة الكهرباء فى محافظة الحديدة كان يستخدمها الحوثيون كمخازن أسلحة، وطال القصف أيضا رتلا عسكريا تابعا لميليشيات الحوثى وصالح فى مديرية الحميدات بمحافظة الجوف شرقى اليمن.