تسيبى ليفنى تحذر من "ربيع عربى" فى الأراضى المحتلة.. وتطالب بقمع الانتفاضة

حذرت وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى، عضو الكنيست الإسرائيلى من بوادر ربيع عربى فلسطينى، داخل الأراضى المحتلة، مطالبة جيش وشرطة الاحتلال بقمع الانتفاضة الجديدة.

وقالت ليفنى فى تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت آحرونوت" اليوم : "هناك بوادر بدأت تظهر للربيع الفلسطينى داخل إسرائيل"، مؤكداً دعمها للجيش والشرطة الإسرائيلية فى مواجهة الأحداث فى القدس والضفة الغربية.

وأضافت ليفنى أن اسرائيل تقوم باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة بشكل إضافى، مؤكدةً أن زيادة عدد القوات ليس حلاً ولن تجلب المزيد من الأمن، لكن هناك هناك بداية وبوادر للربيع الفلسطينى، وازاء ذلك نحن بالتأكيد نحتاج للتعاون الأمنى ويجب علينا أن نسخر العالم لفعل ذلك.

وبرغم دعوتها للتصعيد، إلا أن ليفنى طالبت بوقف بناء المستوطنات والالتزام بما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية فى الأمم المتحدة حول حل الدولتين، مطالبة القيادة الإسرائيلية بالتحلي بالمسئولية.