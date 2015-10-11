عاطل يقتل عشيقى زوجته بعدما هددا بفضحها وألقى جثتيهما بالمصرف بالغربية

هشم عاطل رأسى سباك وصديقه بـ"كوريك" فى مركز قطور بالغربية، بالاتفاق مع زوجته وألقى جثتهما فى المصرف بسبب دخولهما فى علاقة آثمة مع زوجته وتهديدهما لها بفضحها حال رفضها الاستمرار فى ممارسة الرذيلة معهما، وبالقبض على المتهم وزوجته اعترفا بارتكاب الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة قطور بلاغا بالعثور على جثتين فى مياه المصرف فانتقل مع ضباط المباحث وأشرفوا على انتشالهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وبمعاينتهما تبين تهشم جمجمتى القتيلين مع إصابتهما بجروح قطعية أسفل الرأس من الخلف.

بعد التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية تشكل فريق بحث قاده اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث، وضم ضباط إدارة البحث الجنائى ورجال مباحث قطور برئاسة النقيب أحمد الشاذلى.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن المجنى عليهما هما "سامى.م.ا" 52 سنة عاطل، و"إبراهيم.ع.ع " 45 سنة سباك كانا على علاقة بـ"مى.ع.م" 41 سنة متزوجة من "على.ف.م" 50 سنة عاطل، وعندما هدداها بفضح أمرها أمام عائلتها بالقاهرة فى حالة رفضها استمرارها فى إقامة علاقة جنسية معهما اتفقت مع زوجه على استدراجهما والتخلص منهما، واتصل المتهم بالمجنى عليهما وأوهما بإحضار ساقطة لهما فى منزله وفور دخول القتيل الأول ضربه المتهم على رأسه بـ"كوريك" ما أدى لتهشم رأسه ووفاته فى الحال، ثم اتصل بالمجنى عليه الثانى وطلب منه سرعة الحضور للمشاركة فى حفل الجنس، وفور دخوله أجهز عليه بالكوريك وهشم رأسه أيضا، ثم نقل المتهم الجثتين بدراجته النارية وألقاهما فى المصرف.

وداهمت قوة المتهمين وألقت القبض عليهما، وحررت لهما المحضر 7390 إدارى مركز قطور لسنة 2015، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثتين.