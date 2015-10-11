هبوط اضطراري لطائرة «مصر للطيران» القادمة من الكويت

اضطر قائد طائرة مصر للطيران القادمة من الكويت للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي بعد إصابة الطائرة بعطل فني في كابينة القيادة، واستدعاء فريق فني لفحص الطائرة لمعرفة سبب العطل.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن برج المراقبة بالمطار تلقى بلاغًا من قائد رحلة مصر للطيران رقم 611 القادمة من الكويت، يطلب اتخاذ إجراءات الهبوط الاضطراري بعد إصابة الطائرة بعطل فني في كابينة القيادة، وعليه جرى السماح له بالهبوط اضطراريًا ونقل الركاب إلى صالة الوصول لإنهاء إجراءات وصولهم، واستدعاء فريق فني لفحص الطائرة ومعرفة أسباب العطل وعمل الصيانة اللازمة لها.