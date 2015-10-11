القبض على المتهمين بارتكاب واقعة قتل سعودية وابنتها بسمالوط

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض علي 5 متهمين بإرتكاب واقعة مقتل سيدة سعودية وابنتها الكويتية وإلقاء جثتيهما ببئر جوفي وردمه بمركز سمالوط، كما تم انتشال جثتي المجني عليهن.

وتلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمود الجيار رئيس المباحث بمركز سمالوط، بمداهمة منزل عبد التواب سيد المتهم بقتل سيدة سعودية وأبنتها الكويتية، وتم العثور علي مبلغ 400 ألف جنيه.

> كما تم إلقاء القبض علي كل من زوجته المتهم تدعي ” هـ ع هـ ” 30 سنة وأشقائها سيد 47 سنة و علي 35 سنة ومحمد 31 سنة لإشتراكهم في الجريمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10166 إداري سمالوط.

وكشفت التحريات، أن السيدة السعودية وتدعي ” م ف د” 60 سنة و ابنتها ” ع ع خ ” 27 سنة كويتية الجنسية، حاولا شراء شقة بالقاهرة، وأقامتا في أحد الفنادق ولسابق معرفتهم بشخص مصري كان يعمل لديهم سائقًا في دولة الكويت ويدعي ” ع س” مقيم بقرية تناغة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط ويمتلك قطعة أرض عبارة عن مزرعة بقرية 4 الخريجين بسمالوط، حيث قامت الأم بالإتصال به لمساعدتهما، الا أنه عرض عليهما الحضور للقرية و أخبرته السيدة أنها تحمل مبلغ مالي، فعرض عليها الدخول معه في شراكة على المزارع التي يمتلكها و وافقت السيدة على العرض و اراد أن يبرهن لها علي الطبيعة واستدراجها وابنتها الي المزرعة التي يمتلكها هو و أشقاء زوجته وبعد وصولهم إلى المزرعة، قامت السيدة بإعطاءه مبلغ 400 ألف جنيه كدفعة، في الوقت الذي قرر فيه التخلص منهما للإستيلاء علي المبلغ المالي وذلك بالإتفاق مع أشقاء زوجته للتستر عليه وأثناء تجولهم بالمزرعة قام بدفعهما داخل البئر الجوفي وعمقه 22 متر ثم قام بردم البئر بالرمال والحجارة.