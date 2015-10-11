دفاع الأسد الجوي يعترض مقاتلات تركية وشمال الأطلسي واصفًا: “في غاية الخطورة”

قال الجيش التركي، اليوم الأحد 11 أكتوبر، إن مقاتلات سورية وأنظمة صاروخية تعرضت أمس السبت مجددًا طائراته الحربية من طراز “إف-16″ قرب الحدود التركية السورية.

وأضافت هيئة الأركان العامة التركية -في بيان- أورده موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أن ثلاث طائرات كانت بين 12 طائرة حربية من طراز “إف-16″ تقوم بأعمال الدورية عند الحدود عندما تداخلت معها أنظمة صاروخية متمركزة في سوريا لمدة دقيقتين. وأضاف البيان أن الطائرات تعرضت لها أيضا لمدة 35 ثانية، طائرتان من طراز “سوخوي-22″ و”سوخوي-24″.

وكانت تركيا أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي أن مقاتلات روسية اخترقت مجالها الجوي، وقالت إن مقاتلًة من طراز “ميغ-29″ وأنظمة صاروخية متمركزة في سوريا تعرضت أيضا لدوريات سلاحها الجوي في تطور وصفه حلف شمال الأطلسي بأنه “في غاية الخطورة” و”غير مقبول”.