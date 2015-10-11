بالصور.. ثقافة الوادي الجديد تنظم احتفالية ثقافية وفنية في إطار احتفالات أكتوبر

صرح صلاح حسان، مدير عام فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أن فرع الثقافة الجماهيرية نظمت بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والعمال، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، احتفالية ثقافية وفنية، بمركز التدريب بالقوى العاملة بالخارجة، في اطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر.

وقال إن الاحتفالية تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان نصر أكتوبر 1973 و أمسية شعرية، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة الخارجة، وفقرة لإبداعات المواهب في الشعر والغناء، وعزف موسيقى والموال والتقليد.