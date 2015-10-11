ثنائي مصري في قائمة أفضل لاعبي إفريقيا لـ2015

ضمن قائمة من 37 لاعبا يعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تواجد ثنائي مصري هو محمد صلاح ومعه باسم مرسي.

الكاف أعلن القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعبي إفريقيا هذا العام والتي يتقدمها النجم الإيفواري يايا توريه ساحر كوت ديفوار كالعادة.

تلك اللائحة ضمت من نجوم مصر صلاح لاعب تشيلسي وبازل والمقاولون العرب سابقا، لأنه تألق في النصف الأول من 2015 مع فيورنتينا قبل الانتقال لروما حيث يبدع مع الذئاب.

وباسم مرسي هو الأخر تواجد في القائمة بعدما كان من أهم مفاتيح لعب الزمالك هذا الموسم ومظفر مع الفرسان بالدوري المصري والكأس.

وتواجد في القائمة نجم مرسيليا الأسبق وسوانزي سيتي الإنجليزي حاليا وساحر غانا أندريه أيو.