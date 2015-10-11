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قائمة الأفضل محليا في إفريقيا - ثلاثي الزمالك ومهاجم الأهلي ينافسون من قهرهم

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قائمة الأفضل محليا في إفريقيا - ثلاثي الزمالك ومهاجم الأهلي ينافسون من قهرهم قائمة الأفضل محليا في إفريقيا - ثلاثي الزمالك ومهاجم الأهلي ينافسون من قهرهم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة الأفضل محليا داخل إفريقيا والتي شهدت تواجد رباعي من الدوري المصري.

باسم مرسي مهاجم الزمالك. حازم إمام قائد الزمالك. محمد كوفي مدافع الزمالك. ماليك إيفونا مهاجم الأهلي.

رباعي من الدوري المصري في قائمة مكونة من 24 لاعبا لأجل الفوز بلقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق يوم الأحد أيضا عن قائمة المتنافسين على لقب أفضل لاعب في إفريقيا والتي شهدت تواجد باسم مرسي مهاجم الزمالك ومحمد صلاح المحترف في صفوف روما. (طالع التفاصيل).

ويتنافس ثلاثي الزمالك ومهاجم الأهلي مع بغداد بونجاح مهاجم النجم الساحلي وأحمد العكايشي مهاجم الترجي التونسي وحسين الراقد لاعب الترجي.

مع تواجد أوبا مانيسيا وكيرميت إيراسموس و ثامسانكا جابوزا وفيليبي أوفونو رباعي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وكان النجم الساحلي قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب الزمالك بينما وصل أورلاندو إلى النهائي على حساب الأهلي.

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