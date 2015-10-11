محافظ أسيوط يشهد احتفال إعمار قرية النخيلة ضمن مبادرة القرى الأكثر احتياجًا

شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، احتفال إعادة إعمار قرية ” النخيلة ” بمركز أبوتيج ضمن مبادرة “إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً” التي تتم بالتعاون بين مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، وتعد النخيلة القرية السادسة التي تم تطويرها في اطار البرنامج.

حضر حفل الافتتاح الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق و رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير و رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

> رئيس مجلس إدارة حديد المصريين والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان الخيرية و الفنان أحمد السقا وأكرم النشار مسئول صندوق تحيا مصر ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وصلاح عامر رئيس مركز ومدينة أبوتيج الفشن.

وقام المحافظ بافتتاح 51 منزلًا بالقرية بعد إعادة إعمارها، حيث تم تعريشها بأسقف خشبية فضلًا عن أعمال التشطيبات مثل المحارة والسيراميك والدهانات وأعمال النجارة وتوصيل المياه والكهرباء للمنازل، بالإضافة إلى توزيع عقود 50 رأس ماشية على الأيتام وفقراء القرية وتسليم 25 مشروعًا صغيرًا وتسليم مساعدات زواج لعدد 50 فتاة يتيمة بتكلفة بلغت حوالى 2 مليون و800 ألف جنيه.

أكد الدسوقي على اهتمام وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص الحكومة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى حرص الحكومة على توفير المسكن الملائم للمواطن المصري، مرحبًا بدور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في خدمة أهالي الصعيد بصفة عامة ومحافظة أسيوط بصفة خاصة، مؤكداً أنه سيظل دائما حريصًا على دعم مجهودات هذه المبادرات طالما أن ذلك يصب في مصلحة المواطن ويساهم في تخفيف الأعباء وتيسير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق قائلًا: ‘‘ إن الله أمرنا بعمارة الأرض، ونحن هنا لنقدم نموذج لعمارة الأرض يتعاون فيها المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي ورجال الأعمال لنعمر بلادنا ونؤدي واجبنا ’’، و أشار إلى أنه سيكون هناك قرى أخرى يتم إعادة اعمارها لأن الإنسان هو الهدف، موجهًا الشكر للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على استضافته الكريمة.

يذكر أن إعمار القرية يأتي استكمالًا للبروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومجموعة حديد المصريين لإطلاق مبادرة “معًا من أجل تنمية القرى الأكثر احتياجًا “ لدعم العمل الخيري الأهلي وتنمية القرى الفقيرة من خلال الارتقاء بمستوى معيشة هذه الأسر.