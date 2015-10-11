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ضبط 500 كيلو "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطنطا

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ضبط 500 كيلو "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطنطا ضبط 500 كيلو "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط سيارة نقل مُحَمَّلة بـ100 صندوق "رنجة"، وزن الواحد 5 كيلو جرامات، بإجمالى نصف طن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها فى الأسواق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم 158117 نقل الغربية، قيادة (أحمد. أ. س) 33 سنة مقيم بقرية ابيار مركز كفر الزيات، مُحَمَّلَة بـ100 صندوق "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحُرِّرَ المحضر رقم 20726 جنح قسم أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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