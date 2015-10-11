محافظ أسيوط يشارك فى احتفال إعادة إعمار"النخيلة" ضمن مباردة حديد المصريين

شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط احتفال إعادة إعمار قرية "النخيلة" بمركز أبوتيج ضمن مبادرة "إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً"، التي تتم بالتعاون بين مجموعة حديد المصريين، وجمعية الأورمان وتعد النخيلة القرية السادسة التي تم تطويرها في إطار البرنامج.

حضر حفل الافتتاح الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان الخيرية والفنان أحمد السقا، وأكرم النشار مسئول صندوق تحيا مصر ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وصلاح عامر رئيس مركز ومدينة أبوتيجالفشن.

وافتتح المحافظ 51 منزلا بالقرية بعد إعادة إعمارها حيث تم تعريشها بأسقف خشبية فضلا عن أعمال التشطيبات مثل المحاره والسيراميك والدهانات وأعمال النجارة وتوصيل المياه والكهرباء بجانب توزيع عقود50 رأس ماشية على الأيتام والفقراء وتسليم 25 مشروعا صغيراً ومساعدات زواج لـ50 فتاة يتيمة بتكلفة بلغت نحو 2 مليون و800 ألف جنيه.

وأكد الدسوقي على إهتمام وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومنها توفير المسكن الملائم للمواطن مرحباً بدور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في خدمة أهالي الصعيد بصفة عامة وأسيوط بصفة خاصة ومؤكداً أنه سيظل دائما حريصا على دعم مجهودات هذه المبادرات طالما أن ذلك يصب في مصلحة المواطن ويساهم في تخفيف الأعباء وتيسير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.

وبدوره قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منفذ المبادرة :"نحن في المجتمع المدني ورجال الأعمال لا نحتاج شكر على ما نقوم به تجاه أهلنا وحق أهلنا أن نقوم بمساعدتهم وحقنا عليهم أن يقوموا بالمشاركة في عملية الإنتاج وقال أتمنى أن يعيش جميع المصريين حياة كريمة".

وأضاف الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق :الله أمرنا بعمارة الأرض ونحن هنا لنقدم نموذج لعمارة الأرض يتعاون فيها المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي ورجال الأعمال لنعمر بلادنا ونؤدي واجبنا مهنئناً أهالي النخيلة مشيراً إلى أنه سيكون هناك قرى أخرى يتم إعادة اعمارها لأن الإنسان هو الهدف موجهاً الشكر للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على استضافته الكريمة.

وقال الفنان أحمد السقا أن وجوده بين أهالي النخيلة تشريفا له داعيا أن يؤلف الله قلوب المصريين وطلب من الجماهير المتواجدة بالحفل بترديد كلمات تحيا جمهورية مصر العربية والنشيد الوطني الذي ألفه أحد أبناء النخيلة الشيخ محمد يونس القاضي.

وكان السقا تفقد المنازل التي تم اعمارها برفقة محافظ أسيوط والشيخ علي جمعه وقبل يد سيدة مسنة والتقط الصور مع المواطنين.

يذكر أن إعمار القرية يأتي استكمالا للبروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومجموعة حديد المصريين لإطلاق مبادرة "معا من أجل تنمية القرى الأكثر احتياجاً لدعم العمل الخيري الأهلي وتنمية القرى الفقيرة من خلال الارتقاء بمستوى معيشة هذه الأسر.



>